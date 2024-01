Une rentrée scolaire ensoleillée

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

En début de journée, quelques nuages flirtent avec la façade Est du département et peuvent s’accompagner de faibles précipitations. Ailleurs, malgré le passage de quelques nuages d’altitude inoffensifs, le soleil s’impose largement le matin, même si peu à peu les nuages de pente s’invitent au programme, laissant tout de même la région du volcan ainsi que les cirques bien lumineux toute la journée. L’après-midi, des débordements nuageux s’opèrent de la région de Saint-Paul à Sainte-Suzanne et quelques averses isolées se déclenchent même, notamment vers le chef-lieu. En soirée, le temps devient plus humide dans le Sud-Est de l’île. Les éclaircies les plus franches résistent le long des côtes bien ventilées du Sud-Ouest et du Nord-Est.

Le vent est faible en matinée avec prédominance des brises. Dès la fin de matinée, l’alizé de Sud-Est se renforce et devient modéré à assez fort, notamment le long des plages de l’Ouest avec des rafales possibles jusqu’à 60 km/h. Il continue de fraîchir en soirée et nuit prochaine, principalement entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes à l’Ouest et entre Sainte-Rose et Champ Borne à l’Est.

Les températures maximales atteignent 29 à 32°C sur le littoral, jusqu’à 26 à 29°C dans les cirques et 21 à 22°C au Maïdo et au Volcan.

La mer est agitée au vent. La houle de Sud-Est déferle à une hauteur de 2 mètres sur les côtes Sud et Est.