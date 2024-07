Une mule interceptée avec près de 20 kilos de cannabis

Les trafics de stupéfiants ne cessent de s’accroitre sur l’île de la Réunion, comme l’a rappelé Jerome Filippini, préfet de la Réunion, jeudi 25 juillet, lors d’une conférence de presse. Une fois encore, le 22 juillet dernier, les douaniers ont mis la main sur une « mule » qui tentait d’entrer sur le territoire avec 19, 860 kg de résine de cannabis. La drogue était dissimulée dans sa valise. Après avoir té placée en rétention douanière puis en garde à vue, le jeune femme a été déférée pour être mise en examen pour des faits de trafic de stupéfiants. En effet, le parquet a décidé de procéder à l’ouverture d’une information plutôt qu’un jugement rapide dans le cadre d’une comparution immédiate.

En effet, les éléments récoltés par les enquêteurs ont permis de procéder à d’autres interpellations d’individus en lien avec ce transport de 20 kilos de résine de cannabis. Pour l’heure, la juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé de placé la jeune femme en détention p^provisoire comme le parquet l’avait requis, ainsi que le magistrat instructeur. « Il s’agit d’éviter tous risques de concertation et de renouvellement des faits« , indiqué le procureur lors de l’audience, et de conclure : « Nous avons une valeur marchande qui dépasse les 200 000 euros et, l’intéressée a clairement indiqué avoir fait cela pour ‘l’appât du gain« . Cette jeune femme était la troisième mule interpellée en trois jours. Les deux autres mules, interpellées les 20 et 21 juillet, transportaient à elles deux près de 1,5 kilo de cocaïne « in corpore ».