Une bonne résolution pour 2024 : Ne soyez pas makote

Alors que des milliers de personnes se préparent à célébrer le passage à la nouvelle année, la question environnementale se pose avec acuité. La responsabilité de chacun est engagée pour éviter la pollution des rues et des paysages de l’île, en particulier les plages souvent prisées pour les festivités.

Parmi les risques majeurs de pollution, les feux d’artifice occupent une place prépondérante. Si le spectacle du ciel réunionnais qui s’illumine de mille feux est toujours exceptionnel, ses conséquences sur l’environnement sont bien réelles. Face à cela, le préfet de La Réunion avait d’ailleurs lancé à Noël un appel au « bon sens collectif » en demandant à la population d’agir contre la pollution en ramassant tous les déchets résultant de l’usage des artifices.

Les autorités rappellent également l’interdiction des lâchers de ballons et de lanternes, jugés dangereux pour les animaux, la végétation, et même pour la sécurité des avions.

« L’idée est surtout de sensibiliser les citoyens à ne pas jeter leurs déchets dans la nature, d’éviter les feux d’artifice en bord d’océan et surtout de ramasser les déchets des artifices et pétards pour éviter qu’ils ne terminent dans la mer et polluent la faune et la flore de notre belle île », avait alerté Benoît, référent de l’association Project Rescue Ocean Réunion avant le réveillon de Noël.

En cette période de festivités, la préservation de l’environnement doit demeurer une priorité collective. Chacun est appelé à contribuer activement à la protection de la nature réunionnaise en adoptant des comportements responsables et respectueux de notre île.