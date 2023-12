Pétards et feux d’artifice : Pour les protéger, rentrez vos animaux

S’ils peuvent être synonyme d’émerveillement pour les humains, les feux d’artifice sont un véritable calvaire pour les animaux, dont l’ouïe est particulièrement fine.

Ainsi, en cette période de fête où retentiront pétards et feux d’artifices, il est primordial de sécuriser ses animaux à l’intérieur de votre domicile. Nombreux sont en effet les chiens et chats qui, chaque année, paniquent et s’enfuient.

Si vous êtes absent, vous pouvez éventuellement laisser la radio allumée pour les rassurer. Attention, les attacher dans votre cour pour éviter la fuite n’est pas une bonne idée : ils risqueraient de s’étrangler en tentant de s’échapper.

Pour les animaux particulièrement inquiets, des calmants ou des remèdes anti-stress naturels peuvent être administrés, sur avis d’un vétérinaire.

—

En cas de perte, pensez à signaler la disparition à Pattes en cavales 974 et à contacter la fourrière. (Munir son chien d’une médaille portant vos coordonnées simplifie les recherches). Pour un animal trouvé, sachez que la vérification de l’identification chez un vétérinaire est gratuite.

