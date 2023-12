Une autopsie pour déterminer si le corps retrouvé hier est celui du père Guy Hoareau

Le corps d’un homme a été découvert hier en fin d’après-midi sur le littoral de la Jamaïque à Saint-Denis. L’état de décomposition de la dépouille et l’absence d’objets personnels n’ont pas permis son identification et le doute persiste toujours s’il s’agit ou non du père Guy Hoareau, disparu depuis le 19 décembre, rapportent ce dimanche matin nos confrères du Journal de l’île.

Une autopsie devra tenter d’apporter des réponses aux fidèles de l’église du quartier de Saint-Jacques, où l’homme de 63 ans officiait. Certains paroissiens affirmaient déjà sur les réseaux sociaux, dans la soirée d’hier, qu’il s’agirait bien du cadavre du père Guy Hoareau.