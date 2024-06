Un homme de 71 ans, qui se plaignait du bruit, lynché par quatre jeunes

Quatre jeunes, dont trois de la même famille, faisaient la fête dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin à Bras Canot, dans la commune de Saint–Benoit. Si pour eux tout se passait pour le mieux, il n’en était pas de même pour le voisin de 71 ans qui, excédé par le bruit, leur a fait entendre son mécontentement aux alentours de 2 heures du matin. La réaction des fêtards ne fut pas celle qu’il attendait, bien au contraire. Fortement alcoolisés et n’appréciant pas qu’on leur dise de se calmer, ils sont sortis et ont jeté des galets chez le septuagénaire. Le vieil homme a alors eu le mauvais réflexe de sortir avec un sabre. La réaction des jeunes fut immédiate et particulièrement violente : se jeter sur le voisin pour le rouer de coups. Le gramoune s’en sort avec une ITT de 45 jours, dix côtes cassées et une perforation du poumon. La victime était toujours hospitalisé ce vendredi.

Fort heureusement, la maison était équipée de caméras de surveillance qui ont permis aux gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit d’identifier et d’interpeller les quatre protagonistes. On peut y voir la pauvre victime se faire rouer de coups par la bande. Les enquêteurs constatent également que l’un d’entre eux, ayant pris conscience de la situation, a tenté de s’opposer au lynchage.

Placés en garde à vue, ils et finissent tous les quatre devant le tribunal dans le cadre d’une comparution immédiate. Alors qu’ils reconnaissent les faits, ils préfèrent demander un délai pour préparer leur défense. Seul l’un d’entre eux fait montre d’une mention à son casier judiciaire, celui des trois autres est vierge.

Si les quatre comparses ont reconnu les faits, mettant en avant leur forte consommation d’alcool, ils ont aussi exprimé leurs regrets. En attendant la prochaine audience fixée au 5 juillet prochain, le tribunal a décidé d’en placer deux sous contrôle judiciaire, les deux étant maintenus en détention.