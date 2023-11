Trafic de stéroïdes anabolisants au Tampon : Les deux culturistes condamnés à 4 et 2 ans de prison

Alan et Cédric sont fixés sur leur sort. Poursuivis pour trafic de produits dopants, travail dissimulé et exercice illégale de la médecine, ils écopent de...

Pour s’être livrés chacun de leur côté à un trafic de stéroïdes anabolisants, Cédric et Alan méritaient selon le ministère public des peines de prison, certes aménageables mais ferme. “Ce n’est pas parce que tout le monde se dope que cela vient minimiser les responsabilités de chacun”, avait pointé le parquet lors du procès.

Comme Cédric, Alan se fournissait via des sites en ligne. La marchandise était livrée en France hexagonale, était reconditionnée par la famille et les amis pour passer sous les radars avant de prendre le chemin de La Réunion. Si l’usage détourné de ces produits vétérinaires est interdit, c’est que les effets secondaires liés à la prise de stéroïdes anabolisants sont graves voire mortels.

Pourtant sans diplôme, Alan entraînait des athlètes à la compétition et a même réalisé des injections.

Pour sa défense, Me Amel Khlifi Ethève avait présenté son client comme un homme qui n’a “pas su mettre de limites au développement de son propre corps”. Alan écope finalement de 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. 10.000 euros d’amende, dont 5000 avec sursis. Le tribunal prononce également la confiscation d’un véhicule Mercedes et une interdiction d’être coach sportif pendant 5 ans.

“Tombé dans un engrenage trop facile comme beaucoup d’autres certainement”, Cédric, défendu quant à lui par Me Farid Issé, a été condamné à 2 ans de prison dont un an en sursis simple. Les magistrats ordonnent également la confiscation d’un véhicule Dacia et de 2000 euros sous scellés.