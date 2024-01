Tous unis pour la défense de nos produits agricoles et de nos agriculteurs

Communiqué

A l’heure où l’actualité nous montre que la Guerre est à nos portes, assurer sa capacité à se nourrir par soi-même relève du bon sens.

Et pourtant depuis 2015 la performance agricole de la France ne cesse de se dégrader et malgré les alertes de la profession agricole, nos responsables successifs n’ont pas réussi à enrayer cette dynamique négative.

A l’heure où toutes les campagnes d’Europe sont gagnées par les manifestations d’agriculteurs, et les gouvernements peuvent être prêts à entendre les revendications, c’est une bonne chose que les agriculteurs Réunionnais s’unissent à ce mouvement pour enfoncer le clou.

Non pas en solidarité, mais bien parce que malgré la belle performance d’atteindre des taux de 70% de production locale sur les fruits & légumes frais et un peu moins de 50% sur la viande fraîche notre agriculture locale est aussi menacée par ce contexte défavorable maintenu par le Gouvernement.

Vente à perte, concurrence déloyale, poids des normes, hausse de la fiscalité autant de sujets qui concernent aussi nos exploitations agricoles Réunionnaises.

La revendication des syndicats d’une harmonisation des normes sociales et environnementales pour les produits qui accèdent au marché Réunionnais est vitale.

Au niveau National ou Local la conséquence irréversible de la présence de ces produits européens, Asiatiques, Américains ou d’ailleurs est la destruction massive des filières et une capacité de production altérée sur le long terme.

En résumé c’est une hypocrisie d’avoir une agriculture des plus vertueuse au monde, de consommer des produits moins chers issus d’agricultures qui respectent peu de normes et pour au final condamner à mort nos filières et nos agriculteurs.

Pour conclure, vous l’aurez compris, mon soutien de conseiller départemental est sans faille aux agriculteurs qui se mobilisent en ce moment historique.

Faites le pour vos famille et préservons de l’espoir pour nos enfants de vivre dignement du plus beau métier au monde : Nourrir.

Bruno Robert, Conseiller Départemental du Canton 8