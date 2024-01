Tous les sites de baignade autorisés, sauf les bassins de Saint-Benoît

Alain Defaud, candidat à différentes élections sous les étiquettes du RPR, puis de l’UPR et élu conseiller régional de 1983 à 1989, est mort d’une maladie à l’âge de 75 ans. L’homme politique était aussi un haut fonctionnaire et avait été notamment directeur général de la mairie de St-Benoît, secrétaire de l’Association des maires de La Réunion, directeur de préfecture et directeur territorial Département jusqu’à sa retraite. Il avait été décoré en 1995 de la médaille de chevalier dans l’Ordre national du mérite.