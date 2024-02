Tour Voile : Programme sportif intense pour Aurélien Barthélémy, co-skipper de l’équipage réunionnais

Pour cette finale de Bassin, parmi les concurrents d’Aurélien Barthélémy, on compte Corentin Horeau, vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2023. Le Match Race est une épreuve exigeante, alliant stratégie, tactique et compétences techniques. Aurélien Barthélémy y occupe le poste de régleur et de stratégiste, chargé d’ajuster les voiles et d’élaborer des stratégies pour maximiser la performance du bateau, le J 80, en des temps très courts.

Grâce à une préparation technique minutieuse et une approche mentale sereine, Aurélien est prêt à relever les défis du plan d’eau de Pornic et décrocher sa sélection pour le Championnat de France Open Match Race. L’équipage avec lequel Aurélien Barthélémy navigue est celui de Tom Foucher, barreur du bateau Le Match Race constitue pour Aurélien Barthélémy une étape cruciale dans sa préparation en vue du Tour Voile. Notons qu’en 2022, Aurélien Barthélémy a terminé 2ème au Championnat d’Europe de Match Racing.

A propos du Match Race

Le Match Race se distingue des régates traditionnelles par son format singulier. Les concurrents s’affrontent en duel, en face à face sur le plan d’eau, à armes égales, sur le même type de bateau. Pour Aurélien Barthélémy, « en match race, soit on gagne, soit on perd, il n’y a pas d’entre deux. Et c’est un bon travail pour le mental. C’est vraiment la force mentale, de se dire « J’ai perdu ce match, comment je vais faire pour gagner le prochain ». Originairement inspiré par la Coupe de l’America, le Match Race a évolué pour devenir une discipline sportive à part entière, exigeant une stratégie et une habileté tactique hors pair.

