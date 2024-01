Tempête Candice : La moitié Sud de La Réunion en vigilance rouge

Jérôme Filippini s'adresse aux Réunionnais ce mercredi soir suite au passage en vigilance rouge fortes pluies et orages dans le Sud, le Sud-Est et la commune de Saint-Leu alors que La Réunion est sous l'influence de la tempête Candice. Les établissements scolaires, les accueils de la petite enfance et les universités seront fermées. Le télétravail est aussi recommandé dans le secteur. Des pluies importantes sont attendues dans la nuit et jeudi matin.

Le préfet de La Réunion indique que la vigilance rouge fortes pluies et orages dans le Sud, le Sud-Est et Saint-Leu est exceptionnelle. « Cette vigilance est justifiée par le contexte d’après-cyclone Belal, par les abondantes précipitations« , précise-t-il. « L’épisode de pluie qui commence cette nuit et qui va durer jusqu’à demain matin est dangereux« , assure le préfet.

« Des inondations sont possibles, y compris sur des zones habituellement non inondables, des crues torrentielles sont possibles et les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles« , indique Jérôme Filippini, avant de préciser qu’il y a aussi des risques de glissements de terrain, de coupures d’électricité et d’eau.

Jérôme Filippini annonce que les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) et universitaires seront fermés. Il n’y aura pas d’accueil périscolaire ou de petite enfance.

« La recommandation est que les transports en commun ne circulent pas jeudi matin sur les routes« , déclare le préfet de La Réunion, qui ajoute que le télétravail est aussi recommandé dans la zone. « Évitez de venir travaille dans la zone« , demande-t-il aux Sudistes.

La préfecture va aussi réactiver sa cellule d’information et affirme que les mairies vont de nouveau ouvrir les centres d’hébergement.

Voici les communes concernées :

– Les Avirons

– Cilaos

– Entre-Deux

– Étang-Salé

– Petite-Île

– Saint-Joseph

– Saint-Leu

– Saint-Louis

– Saint-Pierre

– Saint-Philippe

– Le Tampon