Vigilance rouge : Les automobilistes appelés à limiter leurs déplacements

Le CRGT demande aux usagers de la route de limiter autant que possible leur trajet dans les secteurs concernés par la vigilance rouge fortes pluies.

Le communiqué :

En raison du passage en vigilance rouge « fortes pluies » pour la partie Ouest/Sud de l’île de Saint Leu à Saint Phillipe, sur la côte et dans les hauts, il est demandé aux usagers d’éviter ou de réduire dès à présent et pour la nuit leurs déplacements dans cette zone dans la mesure du possible, la circulation routière pouvant être rendue difficile.

Pour rappel, la RN5 Route de Cilaos est toujours fermée à la circulation.

La RN1005 est également fermée par mesure de sécurité.

RD13 Route de Bras Mouton – Eboulis

Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD13 Route de Bras Mouton à Saint Leu, suite à un éboulis, la route est fermée à la circulation entre les PR 1+600 et 2+300.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.

RN2 Sainte Rose – Obstacle

Sur la RN2 à Sainte Rose, dans le secteur de Ravine Plate au PR68, suite à un câble EDF suspendu au-dessus de la chaussée, la circulation est impossible aux poids lourds.

L’intervention des services compétents est prévue dans la soirée.