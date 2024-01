Tempête Candice : Les mesures en vigueur dans la moitié Sud de La Réunion

Le Sud, le Sud-Est et Saint-Leu sont finalement passés en vigilance orange fortes pluies et orages depuis ce jeudi 7H. Le préfet de La Réunion a décidé de maintenir la fermeture des établissements scolaires et les accueils de la petite enfance. Les Sudistes sont appelés à limiter leurs déplacements.

Une dégradation météorologique importante concerne la moitié Sud de La Réunion une bonne partie de la journée de ce jeudi. Des pluies diluviennes s’abattent dans le secteur et le préfet insiste sur les risques d’inondations, même dans les zones rarement inondées, et de crues torrentielles.

La vigilance rouge fortes pluies et orages, décrétée notamment à cause du contexte de l’après-Belal par Jérôme Filippini qui a évoqué un « épisode de pluies dangereux« , a finalement été levée ce matin. Les zones Sud, Sud-Est mais également la commune de Saint-Leu reviennent à la vigilance orange fortes pluies / orages.

Le préfet a donc décidé de maintenir la fermeture des établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) dans la moitié Sud de La Réunion (Sud, Sud-Est et Saint-Leu). La ville de Trois-bassins a aussi annoncé ce jeudi matin fermer ses écoles. Les accueils en périscolaire et de petite enfance ne seront pas non plus assurés. Pour l’université de Saint-Pierre et du Tampon, une communication spécifique sera faite par leurs responsables.

Les transports en commun sont aussi perturbés, voire suspendus, notamment sur le réseau Car Jaune.

Jérôme Filippini demande par ailleurs aux Sudistes de limiter leurs déplacements durant cette période et recommande aux entreprises de mettre en place du télétravail lorsque c’est possible. « Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles dans la zone« , indique-t-il.

Les conséquences possibles :

De très fortes précipitations sont attendues susceptibles d’affecter les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours ;

Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l’ensemble du réseau ;

Des glissements de terrain ;

Des mesures prises pour assurer la protection des personnes :

Dans les communes concernées par la vigilance orange de Météo France :

– Les écoles, collèges et lycées des 11 communes seront fermés le jeudi 25 janvier 2024, l’université de Saint-Pierre et du Tampon également ;

– L’accueil en périscolaire et les accueils collectifs de mineurs seront également fermés ;

– Il est très fortement recommandé de garder son enfant à domicile et de ne pas le conduire dans un établissement d’accueil de jeune enfant (crèche) ou chez une assistance maternelle ;

– Les transports scolaires seront suspendus ce jeudi dans ces 11 communes ;

– Les services de transports en commun seront perturbés jusqu’à nouvel ordre dans le Sud.

À Saint-Leu, des restrictions de dessertes de transports en commun seront mises en place en fonction de la situation. Se renseigner auprès de Territoire de l’Ouest.

Le recours au télétravail reste vivement conseillé, dès lors qu’il est possible, afin d’éviter toute sortie dangereuse.

Les personnes vulnérables et les personnes ayant besoin d’un abri en dur sûr peuvent se rapprocher de leur mairie ou des secours : des centres d’hébergement communaux pourront les accueillir.