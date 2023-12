Téléthon 2023 : Le Vélothon a pris le départ !

Le Vélothon est un événement annuel ouvert à tous qui attire de nombreux cyclistes de tous niveaux pour une journée de plaisir et de soutien à des causes importantes. Imaginé et créé par le Groupe Réunion Air Assistance, avec le soutien de ses partenaires, la première édition en 2022 a permis de récolter plus de 7000 euros. En participant à cette aventure, chacun peut aider à collecter des fonds pour lutter contre les maladies rares.

Ce 10 décembre 2023, les partenaires de l’évènement, les équipes du groupe RAA et tous les cyclistes amateurs de l’île qui l’ont souhaité étaient pleinement engagés en participant à un parcours à vélo au départ de l’aéroport Roland Garros jusqu’à la cascade Niagara. Cette aventure s’est terminé par un repas offert par Servair sur le site de Bois Madame.

Les collectes sont encore possibles sur cette page