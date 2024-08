Surendettement des ménages : Du jamais vu depuis 10 ans à La Réunion

« Le nombre de dossiers de surendettement déposés est en nette hausse en 2023 (+13 %, soit 1 331 dossiers contre 1 176 un an auparavant) après avoir reculé en 2022 (-2 %), dépassant ainsi le niveau atteint en 2019 », expliquait récemment le directeur régional de l’Iedom, Philippe La Cognata. Cette augmentation est d’autant plus notable que la Commission de surendettement n’avait pas enregistré un tel chiffre depuis 10 ans. La raison se trouve principalement dans la mauvaise conjoncture économique actuelle, doublée d’une inflation persistante.

La Réunion représente à elle seule plus de la moitié des dossiers de surendettement déposés dans l’ensemble des Outre-mer. Au total, 2.619 dossiers ont été déposés. « Tous les territoires sont concernés par cette progression, qui dépasse 10 % pour l’ensemble des territoires. Ce niveau de dépôts n’a historiquement jamais été atteint », souligne l’Iedom.

32,9 millions d’euros de dettes au total

Dans notre département, le montant total des dettes contractées par ces ménages surendettés atteint 32,9 millions d’euros, soit une moyenne de près de 16.000 euros par dossier, un montant inférieur à celui de l’Hexagone (18 446 euros) et à la moyenne des DOM (18 880 euros). « À La Réunion, la dette globale des dossiers de surendettement se compose principalement de dettes financières (69 % de l’endettement total), suivies des dettes ou arriérés de charges courantes (loyers, impôts, etc., pour 16 %). » Ces dettes sont principalement liées à des prêts à la consommation, suivis par l’immobilier. Sur ce dernier point, les dossiers de surendettement traduisent de plus en plus la difficulté des ménages à payer leurs charges courantes, notamment les dettes de logement.

« Malgré une situation économique et sociale globalement plus difficile dans les départements d’Outre-mer qu’en métropole, le taux de recours à la procédure de surendettement par habitant dans ces territoires y est plus faible », indique l’Iedom. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : une solidarité familiale plus importante ou, plus problématique, une méconnaissance du dispositif. Sur ce dernier point, des actions sont menées auprès des travailleurs sociaux, des organismes d’aide et des points conseil pour sensibiliser le grand public aux procédures existantes.

Une plus grande précarité des ménages

Enfin, la typologie des ménages surendettés à La Réunion témoigne d’une plus grande précarité. En 2023, 56 % d’entre eux n’avaient aucune capacité de remboursement, contre 49 % en France hexagonale. « L’absence de capacité de remboursement découle du faible niveau de ressources (60 % des ménages surendettés disposent de moins de 1 020 euros par mois par unité de consommation). Cette situation est par ailleurs souvent liée à l’absence d’emploi : 47 % des surendettés réunionnais se déclarent au chômage, soit 22 points de plus que dans l’Hexagone. »