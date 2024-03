St-Leu : Pour « protéger » ses chats, il tire avec un pistolet sur un chien

Ses explications ubuesques prêteraient à rire si Pascal n’avait pas tiré un coup de feu sur un animal et si son comportement n’effrayait pas le quartier.

L’employé municipal vit sur son lieu de travail avec ses sept chats, à proximité d’un collège et d’un terrain de sport. En juin dernier, après avoir perdu plusieurs chats et alors qu’un chien dehors aboie, l’homme d’une soixantaine d’années sort pistolet à la main et tire sur le chien. L’animal est blessé, en sang, mais survit fort heureusement. Toujours armé, Pascal va voir un groupe de jeunes et vocifère.

Dans le quartier, les voisins sont inquiets. Pascal pose facilement le doigt sur la gâchette. Il sort régulièrement avec son arme quand on le contrarie. Et il n’aime pas trop les jeunes : » Ils viennent se bécoter, font du bruit avec leur scooter, sont dans leurs histoires de drogues, d’alcool… », tempête-t-il à la barre du tribunal correctionnel ce mardi. « Et si je ne protège pas mes chats qui va le faire », interroge-t-il sérieusement le tribunal…

« Pour lui, c’est légitime de défendre ses chats mais le problème c’est qu’il ne comprend pas que ce comportement est extrêmement dangereux », tente d’expliquer le parquet. Deux fusils, non déclarés, ont également été retrouvés à son domicile lors de la perquisition.

Pour ses faits de sévices graves envers un animal domestique et la détention des armes sans déclaration, Pascal a été condamné à 90 jours amende à 10 euros et à l’interdiction de détenir une arme durant 5 ans.