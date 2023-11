Sport : Saint-Paul aux couleurs du Supermotard 2023

Faire progresser les pilotes péis en les confrontant aux meilleurs du pays, c’est clairement l’objectif affiché de cette édition du supermotard de Saint-Paul. “Nous n’avons pas eu de championnat cette année à cause des problèmes sur le circuit de la Jamaïque. Il devait aussi y avoir trois occasionnels, mais nous sommes les seules à avoir maintenu la nôtre”, explique Pascal Ravily, l’organisateur.

Par chance, les deux champion et vice-champion de France de cette année sont Réunionnais, avec respectivement Alexis Hoareau et Raphaël Payet. Une occasion en or pour ces pilotes expatriés dans l’Hexagone de revenir à La Réunion pour se mesurer aux pilotes locaux. “Cela fait plaisir de revenir sur l’île, de retrouver les amis, la famille, l’ambiance et le cadre de La Réunion. Comme toutes les courses, le but c’est de gagner. Mais on va partir sans stress, juste s’amuser. On est là pour le plaisir”, souligne Alexis Hoareau.

Le public pourra également découvrir une démonstration de freestyle motocross proposé par le champion du monde FMX 2010 : Brice Izzo.