Seychelles : 3 décès liés aux fortes pluies, l’état d’urgence levé

Les vitres du quartier industriel de Providence ont toutes été soufflées, et celles des maisons avoisinantes pour partie aussi, donnant aux alentours un air de zone de guerre. C’est l’une des conséquences de l’explosion qui a eu lieu dans la nuit de mercredi dans l’est de l’île de Mahé, aux Seychelles : une course s’est engagée pour remplacer les vitrines et fenêtres brisées, et l’île ne dispose sans doute pas de réserves suffisantes pour satisfaire tous les besoins.

Même l’intérieur de l’aéroport situé non loin de Providence a subi des dégâts liés au souffle de l’explosion et l’archipel devra faire face pendant plusieurs semaines aux conséquences économiques de l’explosion, qui pourraient toucher notamment le secteur de la construction.

Le gouvernement seychellois, qui a levé l’état d’urgence jeudi soir à 18h locales, a diligenté une enquête pour déterminer les motifs de l’explosion, mais aussi savoir où se trouvait le service de sécurité du site de stockage d’explosif de la société incriminée CCCL.

Trois femmes ont perdu la vie lors de cette nuit de fortes pluies qui ont particulièrement touché le nord de l’île de Mahé.