Sécurité routière : Deux automobilistes alcoolisés flashés à 173 km/h et 126 km/h

Le week-end dernier, les forces de l'ordre ont mené une campagne de contrôles routiers à travers tout le département, révélant une série d'infractions habituelles. Les gendarmes et la Police nationale ont constaté un total de 427 infractions, dont de nombreux cas de conduite en état d'ivresse et des excès de vitesse. Plusieurs permis de conduire ont été retirés et des véhicules placés en fourrière.