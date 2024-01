Sainte-Marie parade pour le Nouvel An

Communiqué

J’ai eu aujourd’hui le privilège de donner le coup d’envoi de la parade du Nouvel an, qui a réuni 10 associations culturelles sur le littoral de Sainte-Marie. Je tiens à féliciter les acteurs et associations mobilisés, qui ont offert un aperçu de la diversité et de la richesse culturelle de notre commune. J’adresse des remerciements particuliers aux services communaux qui ont assuré l’organisation de ce temps culturel sous l’égide du service culturel.

Cette manifestation est appelée à gagner en force et intensité au cours des années à venir. Cette deuxième parade du Nouvel an témoigne d’un retour de l’activité culturelle dans notre ville autrefois sinistrée, signe du redressement des finances et de l’action communales engagé par l’ équipe municipale.

Au nom de celle-ci, je souhaite à nouveau aux Sainte-Mariennes et aux Sainte-Mariens une belle et heureuse année 2024.

Richard Nirlo et son conseil municipal