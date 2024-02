Saint-Paul : L’arnaqueur de bagnoles vivait comme un roi

Un Saint-Paulois âgé de 43 ans est soupçonné d’avoir escroqué une quinzaine de personnes via sa société qui proposait des véhicules d’occasion en provenance de métropole à des prix compétitifs. La plupart d’entre elles n’ont jamais vu la couleur d’un pneu et on perdu les 80 % d’acompte qu’ils avaient versé.

Ils sont 14 à avoir cru flairer la bonne affaire. Via les réseaux sociaux, ces Réunionnais en quête d’une voiture d’occasion de bonne qualité à un prix compétitif sont tombés dans le panneau que leur a tendu Ludovic M., 43 ans. Le Saint-Paulois est soupçonné d’avoir escroqué environ 480 000 € entre décembre 2017 et juin 2019 via sa société, le Groupe WM, qui était en réalité une coquille vide. Sur le groupe Facebook « Negoce Auto 974 », il proposait des véhicules d’occasion censés provenir de métropole et plus particulièrement d’Allemagne.

Alléchés par les annonces publiées, les victimes n’ont pas hésité à verser environ 80 % du prix d’achat des voitures qu’elles avaient choisies. Malheureusement, les délais promis n’étaient presque jamais tenus. Les acheteurs tentaient alors de recontacter le commercial mais celui-ci était soudain injoignable ou avait un comportement fuyant. La plupart du temps, les contrats d’achat étaient rédigés en allemand, ce qui ne simplifiait pas la compréhension des acquéreurs. Mais Ludovic M. inspirait confiance…

Le groupe WM se faisait passer pour un mandataire automobile et via des sites comme « Deal auto.re », il était possible de faire des demandes de devis en ligne. Les retards de véhicules étaient justifiés par différents prétextes : le retard du départ du véhicule en raison des manifestations des gilets jaunes, la tempête, des problèmes de douane, de changement de bateau ou de conformité du véhicule.

Au fil des plaintes, les intéressés ont même fini par constituer un groupe whatsapp afin de pouvoir mener une action judiciaire conjointe. La plupart d’entre eux seront d’ailleurs représentés par le bâtonnier Georges-André Hoarau lors de l’audience correctionnelle qui devrait être programmée dans les prochains mois au palais de justice de Champ-Fleuri.

Selon nos informations, Ludovic M., qui était interdit bancaire, avait créé sa société à l’aide d’un prête-nom. Sur le compte bancaire ouvert par ce dernier, le quadragénaire se rémunérait environ 15 000 € par mois. L’argent volé lui permettait par ailleurs de voyager, de payer ses loyers, d’assurer ses dépenses courantes, voire même de payer les pensions alimentaires de ses enfants. Les sommes perçues n’étaient bien évidemment pas déclarées à l’administration fiscale.

Interpellé en juillet 2019 alors qu’il tentait de quitter La Réunion pour l’Île Maurice, Ludovic M. aurait reconnu les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés. Les quelques remboursements qu’il a effectués auprès des plaignants les plus insistants l’ont été avec les acomptes versés par les acheteurs suivants. Un système de cavalerie sur lequel il devra prochainement s’expliquer devant les juges du tribunal correctionnel du chef-lieu.