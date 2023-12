Saint-Leu : Mère et fille agressent l’accompagnatrice de bus devant les enfants

Une mère de famille a été condamnée à un an de prison, dont six mois avec sursis, pour avoir frappé avec sa fille de 15 ans une accompagnatrice de bus devant les enfants.

Le 26 janvier, un bus scolaire de Saint-Leu ramène les élèves de maternelle et primaire chez eux. Vu l’âge des enfants, le protocole exige des accompagnateurs du TCO qu’ils attendent les parents avant de repartir. Comme souvent, Brigitte est en retard. Et pour cause, elle a déjà bu une bouteille de vin à 15h.

Lorsqu’elle arrive pour récupérer son enfant, l’accompagnatrice va lui faire la remarque. De quoi provoquer la furie de la mère de famille et de sa fille de 15 ans qui se jettent sur l’accompagnatrice pour la frapper devant les marmailles.

La victime va être changée de poste par sa direction pour éviter de recroiser la famille. Cela n’empêche pas Brigitte de la menacer de nouveau auprès de ses collègues deux mois après. La fille de 15 ans a été jugée par le tribunal pour enfants où elle assume totalement son geste car elle n’aime pas l’accompagnatrice qu’elle connaît depuis petite.

« Elle a traité ma fille de pute. Elle a dit qu’elle était dans un réseau de prostitution sur Facebook », se défend la mère de famille. Des propos qu’aucun témoin n’a entendus. Brigitte s’étonne même que le Territoire de l’Ouest refuse à présent d’assurer le transport de ses enfants.

« Vous êtes alcoolisée sur la voie publique, avec des mineurs, et vous vous permettez d’exercer des violences devant des enfants. Vous auriez pu juste vous excuser pour votre retard. Vous êtes à côté de la plaque. Aujourd’hui, vous avez encore la volonté d’en découdre », souligne le procureur qui requiert une peine de deux ans de prison dont un an avec un sursis probatoire de deux ans.

Finalement, le tribunal va la condamner à une peine d’un an de prison, dont six mois avec un sursis probatoire de deux ans. Elle doit de plus verser à la victime 2.000 euros pour le préjudice moral, 159 euros pour le téléphone cassé et 800 euros de frais d’avocat.