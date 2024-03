Saint-Gilles : “Le chemin de croix et le calvaire seront préservés”

La mairie de Saint-Paul explique s’être pleinement mobilisée pour assurer aux pèlerins un passage jusqu’aux emblématiques croix du centre-ville de Saint-Gilles alors qu’un immeuble d’habitations à proximité.

Irchad Omarjee, conseiller municipal délégué au Développement économique de la Ville, à la gestion économique du territoire communal et aux relations avec les chambres consulaires, affirme que la préservation des traditions et le respect des fidèles ont fait partie des priorités pour la municipalité lors de la signature du contrat avec le promoteur immobilier.

Ainsi, la mairie de Saint-Paul a demandé à l’opérateur de s’engager par écrit à préserver un passage aux fidèles jusqu’aux croix avant même de délivrer le permis de construire. La municipalité précise que la nécessité de maintenir un passage de servitude pour les usagers figure dans l’accord signé avec la société privée.

Allier rénovation, construction et préservation

Irchad Omarjee explique pourquoi la mairie a décidé d’autoriser des travaux sur cette parcelle de terre en contrebas du calvaire. “On a lancé la rénovation urbaine de Saint-Gilles en 2023. On a créé 140 places de parking au Nord et au Sud de la cité balnéaire. Suite à cela, il n’y avait plus lieu de garder l’emplacement réservé à vocation de parking”, indique-t-il.

“On a veillé à ce que le chemin de croix soit préservé et accessible. L’opérateur a une obligation de créer une servitude de passage. Dans le plan, il y a la préservation du cheminement et du calvaire”, précise-t-il avant d’ajouter, “Nous, Saint-Paul, on est labellisé ville d’Art et d’Histoire. Lorsqu’il s’agit du patrimoine culturel, on fait tout pour le préserver.”

La rénovation de Saint-Gilles va continuer

La mairie de Saint-Paul indique être très fortement impliquée dans une modernisation de la cité balnéaire. “On va continuer le plan de rénovation de Saint-Gilles”, déclare Irchad Omarjee avant d’ajouter, “nous avons commencé en créant des places de parking, nous avons changé le mobilier urbain.”

“Nous avons aussi rénové les ponts de la Ravine Carosse et de la Ravine Saint-Gilles qui étaient étroits et qu’on a agrandi pour que les usagers puissent se balader avec une poussette par exemple”, lance le délégué à l’aménagement.

“Dans une prochaine étape, c’est le centre-ville de Saint-Gilles qui sera entièrement rénové. On travaillera avec l’ensemble des acteurs économiques”, annonce le conseiller municipal.