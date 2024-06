Saint-André : Accident au niveau du pont Petit Bazar, une voiture sur le flanc

Jean-Hubert Célerine, alias Franklin, a finalement été extradé de Maurice vers La Réunion, où il avait été condamné par contumace à sept ans de prison pour trafic de zamal. Arrêté pour blanchiment d’argent en début d’année 2023, le présumé trafiquant de drogue a mis fin à ses recours judiciaires et a été rejugé ce jeudi pour complicité de détention, d’acquisition, de transport en contrebande et d’exportation de stupéfiants. Il a été condamné à 6 ans de prison, 50.000 euros d’amende et une interdiction définitive de territoire. Une information Zinfos974.