Le chanceux avait jusqu’au 1er décembre pour se manifester. Le 3 octobre dernier, un Réunionnais du sud de l’île remportait un million d’euros grâce au My Million. 60 jours sans réclamer son gain étant passés, le million d’euros est perdu définitivement. Déjà le 5e code My Million non réclamé en 2023, pointe Tirage Gagnant dans un communiqué: