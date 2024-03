Roland Garros : Ouverture imminente de la nouvelle aérogare

Après deux ans et demi de travaux, le projet bioclimatique touche à sa fin. La nouvelle aérogare de l’aéroport Roland Garros est quasi-prête à accueillir les voyageurs, reste de petits travaux d’aménagement paysagé, et d’installation de mobilier.

Le temps également pour la Fédération Réunionnaise de Tourisme d’ajuster son comptoir , bureau d’accueil implanté au sein même de l’espace pour orienter les voyageurs des leur arrivée.

Très prochainement des passagers fictifs empruntent le parcours passager pour venir récupérer leurs bagages fictifs. Une fois les tests validés, l’espace sera ouvert au public.

L’espace comprend trois tapis permettant de traiter les bagages des passagers de trois gros porteurs traités en simultané, soit 1500 passagers, le double de la capacité d’accueil actuelle.

Au total, le bâtiment bioclimatique aura coûté 65 millions d’euros, soit 50 millions pour la structure et 15 millions pour le système de tri des bagages, un projet financé par l’Europe, l’État et la Région à travers le fonds Feder.

L’ouverture imminente de l’aérogare s’inscrit dans un projet plus global d’élargissement des capacités d’accueil de l’aéroport, porte d’entrée du territoire. L’agrandissement de la salle d’embarquement actuelle et la reconfiguration de la façade du bâtiment existant et du parvis devrait démarrer fin 2024, début 2025.