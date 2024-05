Recrudescence des vols à la roulotte dans les lieux touristiques de La Réunion

Une mère de famille a été jugée par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour s’être soustraite à ses obligations légales, compromettant la santé et la sécurité de ses enfants. Elle s’était alcoolisée au point de faire un coma éthylique, alors que ses jumelles de deux ans étaient présentes et qu’elle était enceinte de trois mois. Elle a été condamnée à six mois de prison avec sursis et à effectuer un stage de parentalité.