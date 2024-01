Record battu pour 2023, et pas “d’alerte rouge pour le tourisme réunionnais”

Selon les études de l’Observatoire régional du tourisme, 556.086 visiteurs extérieurs ont choisi la destination Réunion en 2023, soit une hausse de 12%. “Une année record”, se félicite Patrick Lebreton, président de l’île de La Réunion (IRT) pour un premier bilan avant les chiffres consolidés prévu en mars prochain. Les recettes touristiques extérieures sont également en hausse de 14,7% par rapport à l’année 2022 pour atteindre 477,9 millions d’euros (hors billets d’avion). “Nous avons dépassé le niveau d’avant la crise covid et les tendances pour les premiers mois 2024 sont bonnes. Déjà 10% de réservations en plus pour les 6 prochains mois par rapport à 2023”, précise Patrick Lebreton.

Le président de IRT tient également à rassurer. Les mauvaises conditions météo de ces dernières semaines ne doivent pas altérer l’enthousiasme des touristes pour la destination. L’activité doit être relancée. Car sur les 276 professionnels du tourisme qui ont répondu à une étude demandée par l’IRT, deux tiers ont signalé des annulations de réservation, 60% des dégâts liés aux intempéries ou encore la majorité dit être pénalisée par les difficultés d’accès après le passage des deux systèmes dépressionnaires. “La Réunion est toujours là, les paysages sont toujours là. Beaucoup de sentiers ont rouvert et les cascades sont plus belles que jamais”, lance Patrick Lebreton. Le président de l’IRT tient à valoriser le travail et la résilience de l’ensemble des professionnels du secteur. “Il n’y a pas d’alerte rouge pour le tourisme réunionnais au contraire, c’est feu vert”. Une campagne sur les réseaux sociaux va bientôt être lancée.

IRT et FRT bientôt main dans la main

La typologie de la clientèle touristique ne change pas. Elle reste hexagonale pour la majorité, suivie du marché germanophone, belge et suisse. Les pays de la zone océan Indien constituent aussi un des quatre marchés émetteurs, précise la directrice de l’IRT, Susan Soba. “Près de 18% des touristes qui arrivent sont des retraités qui ont le pouvoir d’achat et la santé”. Pour attirer davantage ces touristes, l’association mise sur la présence de la destination dans les grands salons touristiques et également sur le marketing BtoB. Durant ce premier semestre 2024, une centaine de professionnels du secteur sont ainsi attendus à La Réunion pour le forum des pionniers.

L’orientation stratégique de l’organe touristique de la Région passe aussi par la clientèle locale. “Il faut arrêter de penser que le touriste local est fort pendant ou au lendemain d’une crise”, affirme Patrick Lebreton qui souhaite une meilleure répartition des offres touristiques sur le territoire. “Le saut qualitatif ce n’est pas seulement les beaux hôtels dans l’ouest et le nord mais aussi dans le sud, les hauts et l’est ”.

Un dispositif régional a été mis en place pour mieux accompagner les petites structures via le Fonds d’Aide à l’Investissement Régional pour les Entreprises (FAIRE). La prise en charge par le FEDER est ainsi passée de 30% à 60%. L’accueil des touristes est aussi une question centrale à laquelle la Région Réunion souhaite y répondre avec l’implantation d’un deuxième lycée des métiers du tourisme à Saint-André, rappelle Patrick Lebreton.

Autre changement que l’élu régional et président de l’IRT souhaite concrétiser dès cette année ou début d’année prochaine : la création d’un nouvel outil touristique, le regroupement de l’IRT et de la FRT. “Si on veut jouer pour les couleurs de La Réunion, il faut une seule équipe.” Cette nouvelle structure institutionnelle qui va gérer le tourisme à La Réunion “ne sera pas une fusion ni une SPL, mais un projet auquel les personnels adhèrent”, et avec la participation du Département, appelle Patrick Lebreton.