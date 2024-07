Qui peut toucher la prime d’activité et comment ?

La prime d’activité est l’une des aides sociales les plus connues et sollicitées en France. À la fin de décembre 2023, environ 4,71 millions de foyers en bénéficiaient, couvrant près de 10 millions de personnes. Lancée en 2016, cette aide remplace le RSA activité et la prime pour l’emploi. Elle vise à compléter les revenus des travailleurs afin d’encourager l’exercice d’une activité professionnelle.

La prime d’activité est versée par la Caf ou la MSA (Mutualité sociale agricole) aux personnes âgées de 18 ans et plus, qu’elles soient salariées, indépendantes ou fonctionnaires. Elle peut être cumulée avec le RSA. Son montant est calculé tous les trois mois, en fonction de la composition du foyer et des revenus de chacun de ses membres.

Toute personne résidant en France et ayant des revenus modestes peut prétendre à la prime d’activité dès le premier euro perçu. Cependant, un revenu minimum est requis dans certaines situations. Actuellement, ce seuil est fixé à 1 082,87 euros nets par mois (avant impôts). Cette condition doit être remplie pour chacun des trois mois précédant la demande et est réévaluée tous les trimestres.

Cette exigence de revenu s’applique particulièrement aux étudiants salariés, stagiaires et apprentis. Ils ne peuvent bénéficier de la prime d’activité que s’ils atteignent ce seuil de revenus, sauf s’ils ont la charge exclusive d’un ou plusieurs enfants, auquel cas cette condition ne s’applique pas. Tous les demandeurs doivent par ailleurs remplir les critères d’âge et de résidence, c’est-à-dire être âgés de plus de 18 ans et vivre en France de manière stable et effective.

En janvier 2024, le plafond de revenus pour être éligible à la prime d’activité était de 1.885 € par mois pour un salarié célibataire sans allocation logement. Avec l’augmentation du SMIC en avril 2024, ce plafond est passé à environ 2.000 €. Il est important de noter que ce plafond s’applique uniquement si vous ne percevez que des revenus professionnels (sans prestations sociales ni pensions).