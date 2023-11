Quatre voies de Saint-Paul : Quelques mètres gagnés au forceps, sur et sous la route

A défaut de pouvoir élargir indéfiniment les tronçons existants, les ingénieurs des routes grignotent sur les petits espaces encore disponibles. Objectif : fluidifier le trafic là où c’est encore possible.

Adieu terre-plein végétalisé sur la quatre voies de Saint-Paul. La congestion quotidienne du trafic routier entre le viaduc de Saint-Paul et Cambaie, essentiellement le matin, a eu raison du terre-plein central qui séparait encore le mois dernier l’axe rapide situé à hauteur de la scène Expobat Saint-Paul.

En travaux depuis octobre, la quatre voies va se transformer en une 2×3 voies dans quelques mois. Les ingénieurs de la Direction Régionale des Routes espèrent ainsi fluidifier le point de friction que constitue l’apport de milliers de véhicules via la bretelle de la zone commerciale de Savanna.

Ce point de friction se répercute en cascade chaque matin à l’heure de pointe sur la RN1 jusqu’à générer des ralentissements que les automobilistes venant de la route des Tamarins ne connaissent que trop bien. Résultat : du viaduc à la route Digue et jusqu’à la hauteur de Mr Bricolage à Savanna, c’est le bouchon gratiné à l’heure du petit déjeuner.

Avec ces travaux qui ont lieu essentiellement la nuit depuis début octobre, la DRR s’inspire des quelques mètres de chaussée gagnés lors de la création de la bretelle d’accès au CHOR. Une bretelle livrée le 13 avril dernier. Lors de ces travaux, le terre-plein central entre l’échangeur de Cambaie et le franchissement de la ravine la Plaine avait déjà sauté. Quelques centimètres avaient également été gagnés sur la BAU côté montagne. Résultat de ce tour de force : 3 voies étaient créées et avec elles un gain en fluidité.

Deux tabliers qui n’en font qu’un

L’objectif de la DRR est donc désormais de dupliquer ce schéma un peu plus en amont du CHOR. La difficulté technique supplémentaire réside dans la présence d’un pont dont peu d’automobilistes soupçonnent l’existence à cet endroit-là. Ce pont situé à hauteur de la bretelle d’accès vers le stade olympique enjambe la ravine la Plaine, en crue lors des fortes pluies et qui se jette dans l’étang Saint-Paul. Problème : ce pont avait été construit à l’époque en deux tabliers distincts pour chaque sens de circulation.

Sans que les automobilistes ne s’en aperçoivent en ce moment, un coffrage est en train d’être posé en-dessous de la quatre voies afin de combler le vide entre les 2×2 voies.

Ces quelques mètres de béton gagnés permettront de passer d’une 2 voies actuelle à une 3 voies en 2024. En espérant un effet substantiel sur la fluidité de la circulation dans ce secteur emprunté par 82.000 véhicules par jour, ce qui constitue le deuxième tronçon le plus fréquenté du réseau réunionnais après celui de la RN2 entre Duparc et Gillot et ses 90.000 véhicules jour.