Procès du ti-père accusé d’infanticide : L’oncle de Gabriel avait contacté le 119 quelques jours avant la tragédie

Il y a trois ans, le 1er juillet 2021, La Réunion était frappée par une tragédie avec la mort du petit Gabriel, 3 ans, victime de violences présumées infligées par son beau-père. L’homme, en couple avec la mère du garçonnet, est ce lundi, et jusqu’à mercredi, jugé pour coups mortels et violences habituelles sur Gabriel et ses frères et sœurs. À l’issue du procès, il pourrait être condamné à 30 ans de réclusion criminelle.