Prix Flamboyant, Espace Culturel E.Leclerc : nos talents pei à l’honneur !

Comme de coutume, l'année culturelle a été lancée par la remise des incontournables Prix Flamboyants à l'Espace Kab'Art de E. Leclerc Portail (St-Leu). Décernés par les Espaces Culturels E. Leclerc, les Prix Flamboyants récompensent le talent et la créativité des auteurs et musiciens locaux. Cette année, la cérémonie accueillait une nouvelle catégorie avec le Prix Flamboyant Musique Réyoné Terlaba remis à Oriane Lacaille.

Il y avait beaucoup d’émotion le samedi 27 janvier du côté de Kab’Art, salle de concert et d’exposition située à l’étage de l’espace culturel E. Leclerc Portail, à Saint-Leu. Comme c’est désormais une tradition, étaient remis les Prix Flamboyants, trophées lancés en 2018 par les Espaces Culturels E. Leclerc avec la volonté de valoriser le talent des auteurs et artistes locaux et le dynamisme de la création péi.

Nouveauté cette année, la cérémonie récompensait pour la première fois un artiste qui fait vivre la culture réunionnaise de l’autre côté de la mer à travers le Prix Musique Terlaba. Un Prix décerné à la chanteuse, percussionniste, auteur, compositeur et interprète Oriane Lacaille. La fille du célèbre accordéoniste René Lacaille est ainsi la première lauréate de ce prix récompensant les plus beaux ambassadeurs de notre île à travers le monde.

Un prix qui débouche sur une tournée à La Réunion !

« J’ai été très touchée de recevoir ce prix, assure Oriane Lacaille. Je suis née en France hexagonale et la musique partagée avec mon papa a toujours été le pont qui me relie à La Réunion. Sentir qu’il y a un regard sur mon travail et qu’on apprécie ma musique à La Réunion me rend heureuse et me rapproche de mon île ».

Un rapprochement au propre comme au figuré puisque ce Prix Flamboyant va déboucher sur une tournée à La Réunion en 2024. « L’envie était là depuis un moment mais ce prix à vraiment déclenché quelque chose et a permis d’embarquer tout le monde dans le projet », explique Oriane Lacaille, qu’on a donc hâte de pouvoir écouter dans nos contrées cette année.

« Je remercie E. Leclerc de valoriser les auteurs locaux et de donner sa chance à tout le monde »

Parmi les autres récompenses décernées, honneur au prestigieux Prix Flamboyant du Livré Réyoné remis à Clovis Etchiandas pour son ouvrage Domoun Zarlor. A travers Les belles rencontres de Clovis, le célèbre guide touristique péi dresse 43 tendres portraits de Réunionnaises et de Réunionnais amoureux de leur île et de ses traditions.

« Je ressens de la fierté pour les 43 gramounes que j’ai « mis en lèr » dans ces portraits et d’avoir pu graver dans le marbre la vie de ces gens qui m’ont accompagné durant la mienne, explique l’auteur. Je ne m’attendais pas à recevoir ce prix car il y de grands auteurs et que moi je suis avant tout un guide, mais au fur et à mesure j’ai commencé à y croire. Je remercie E.Leclerc de valoriser les auteurs locaux et de donner sa chance à tout le monde ».

« Ce genre d’événement permet à la musique réunionnaise de se sentir valorisée »

Le Prix Flamboyant du Livre Réyoné Jeunesse a lui été remis à Céline Aho-Nienne et Téhem pour Flore Mazigador, ouvrage de contes et légendes créoles sur les plantes pays et leurs usages. « Ce prix vient récompenser un an de travail avec le naturaliste Raymond Lucas afin de transmettre son savoir, assure Céline Aho-Nienne. C’est pour ça que j’écris des livres jeunesse, car les marmailles ont encore soif d’apprendre et nous donnent de l’espoir ».

Prix du Livre auto-édité pour Sang Mêlé, Philippe Barbar a tenu à adresser un message aux équipes des Espaces Culturels E. Leclerc : « Je tiens à saluer le travail, l’implication et la passion qu’ils mettent autour de la culture de manière générale. Ils sont extrêmement accueillants et chaleureux et je leur tire vraiment un grand coup de chapeau ».

Le mot de la fin revient à François Gonthier, du groupe Pat’Jaune, lauréat du Prix Musique Réyoné pour son album A moin yab toul’temps : « Ce genre d’événement permet à la musique réunionnaise de se sentir valorisée. Car ce que nous faisons ce n’est pas seulement un travail mais un partage avec les gens et dont tout le monde peut profiter ». Merci, et à l’année prochaine !