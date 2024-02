Pré-alerte jaune cyclonique : La préfecture fait le point

Une tempête tropicale sous surveillance : passage en vigilance jaune fortes pluies / orages dans le Sud-Est et vagues-submersions dans l’Est et le Sud-Est

La forte tempête tropicale baptisée ELEANOR se dirige désormais vers le Sud-Sud-Ouest. Elle se situe actuellement à 675 km au Nord-Est de La Réunion.

ELEANOR pourrait atteindre le stade de cyclone tropical d’ici jeudi. À partir de vendredi, elle devrait commencer à s’affaiblir pour se combler avant la fin du week-end.

En termes d’impacts, La Réunion ne devrait finalement subir que des effets indirects de ce système. Une dégradation des conditions météorologiques est attendue dès jeudi midi jusqu’à vendredi matin avec une influence essentiellement pluvieuse sur la moitié Sud et des conditions houleuses sur les côtes Est et Sud-Est.

En conséquence, Météo France place la zone Sud-Est en vigilance jaune fortes pluies / orages et les zones Est et Sud-Est en vigilance jaune vagues-submersions.

Les impacts attendus au passage de ce système justifient le maintien du niveau « pré-alerte cyclonique ». Il convient, pour la population, de se tenir informée de l’évolution de la situation et de rester attentive aux recommandations en cas de vigilances météorologiques :

Fortes pluies / orages : Vagues-submersions :

® Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

® J’évite de pratiquer des activités nautiques

® J’évite d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature

® Je prévois des moyens d’éclairage de secours

® Je ne traverse pas les routes et rivières submergées

® Je ne me baigne pas

® Je ne prends pas la mer et je protège les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau

® Je ne m’approche pas du bord de l’eau et je me méfie des rouleaux et vagues soudaines, même dans les zones qui semblent non exposées au risque

® Je circule avec précaution en bord de mer, je limite ma vitesse sur les routes exposées à la houle