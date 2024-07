Paris 2024 : Johanne Defay se blesse dès l’entame de la compétition de surf

Les vagues de Teahupoo à Tahiti sont fidèles à leur réputation d’un plan d’eau exigeant. La Réunionnaise est tombée à l’eau plusieurs fois durant sa série ce dimanche à l’autre bout du monde où se déroulent les épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris.

Dès sa première vague, en plein tube, elle a chuté et s’est blessée à la tête. La championne française aurait heurté sa planche et le non le récif selon le site L’Equipe. La surfeuse est remontée sur sa planche mais saignait au niveau du crâne.

Un accident qui n’a heureusement pas interrompu sa prestation puisqu’elle a réussi à terminer sa série après l’intervention du staff français. Équipée d’un casque, la surfeuse tricolore a de nouveau chuté à deux reprises, ce qui a offert le champ libre à sa concurrente costaricienne Brisa Hennessy, l’une des favorites.

Après la pose d’un point de suture sur sa blessure, Johanne Defay devra passer par les repêchages pour poursuivre son parcours sur le spot de Teahupoo et se hisser parmi les qualifiés pour les 8èmes de finale. Elle y affrontera l’Australienne Molly Picklum.