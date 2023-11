Rodéo sauvage à St-Paul : Un policier blessé, trois individus interpellés

Le communiqué de la Ville de Saint-Paul :

Rodéo sauvage : La Ville de Saint-Paul salue le courage des Policiers Municipaux

La Municipalité de Saint-Paul tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers la Police Municipale et, plus particulièrement, envers la Brigade de Nuit, qui oeuvre inlassablement pour assurer la sécurité et la tranquillité publique sur notre territoire.

Hier soir, lors d’une intervention visant à mettre un terme à une opération de rodéo sauvage à moto sur la Chaussée Royale, un courageux policier municipal a été légèrement blessé après avoir été percute par un véhicule. Il a été immédiatement pris en charge par les secours.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN et le Conseil Municipal tiennent à apporter tout leur soutien à l’agent blessé et saluent son dévouement exemplaire dans l’exercice de ses fonctions.

Lors de cette intervention, trois individus impliques dans le rodéo sauvage ont été apprehendés par la Police Municipale. La Municipaliteé condamne fermement de telles pratiques irresponsables, soulignant que les rodéos sont inadmissibles et mettent en danger la sécurité de tous.