Nuisances sonores : Quand la musique est bonne, la saisie du matériel aussi

La gendarmerie de Sainte-Marie a réalisé une belle saisie de matériel de sono musicale suite à une intervention, le jeudi 21 décembre dernier dans la soirée. Cette intervention illustre parfaitement l’action pour la tranquillité publique dans la lutte contre les tapages, quels qu’ils soient.

Cela fait plus d’un an que le voisinage est excédé par les nuisances sonores faites par un riverain. Jeudi dernier, une personne lassée des nuisances sonores incessantes se déplace avec un ami pour demander à son voisin d’arrêter de faire autant de bruit. En guise de bienvenue, ce dernier les insulte et leur jette des bouteilles en verre. Il prend ensuite un harpon et menace de tuer les deux individus qui s’étaient simplement présentés pour faire cesser la musique.

Effrayés, les deux victimes appellent la gendarmerie dont l’intervention permet la saisie des harpons, mais surtout de faire cesser les menaces et la musique.

Interpellé puis placé en garde à vue, l’individu fera l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel en octobre 2024. En attendant, et pour la tranquillité de tout le voisinage, son matériel de sonorisation a été confisqué jusqu’à l’audience.