Nouveau Front populaire : la candidature d’Huguette Bello comme Première ministre relancée ?

L’idée serait pour l’heure rejetée par les Insoumis, mais à défaut d’une autre alternative, le principe d’un vote des députés du Nouveau Front populaire visant à désigner leur candidat pour le poste de Premier ministre fait son chemin.

« Et pourquoi ne pas imaginer un consensus sur un ticket pour Matignon ? Huguette Bello, Premier ministre, et Laurence Tubiana, titulaire d’un ministère important. Le ministère de l’environnement, par exemple. Ou inversement », commente ainsi l’économiste et députée écologiste Sandrine Rousseau, selon des propos rapportés par le quotidien Le Monde.

Dans un article intitulé « Qui a tué la candidature Huguette Bello ? », le journaliste du site Arrêt sur Images Daniel Schneidermann relate commente le patron du PS Olivier Faure s’est prévalu, par excès de précipitation ou par manipulation politique, chacun se fera son avis, du soutien des Écologistes dans la décision de rejeter la candidature de la présidente de la Région Réunion.

« Je regrette très sincèrement comment Huguette Bello a été traitée dans le débat public.(…) C’est une candidature qui est crédible, qui est inspirante, qui est solide », avait déclaré Marine Tondelier le 14 juillet sur France Inter, en expliquant l’avoir appelée au téléphone.

Ces dernières heures, sur le réseau social X, des députés comme Sandrine Rousseau (Verts / Paris) ou Aurélien Taché (LFI / Val d’Oise), ainsi que de simples militants de gauche, ont relancé la candidature de l’élue réunionnaise avec le hashtag #HuguetteReviens.

La proposition d’un vote de désignation par les députés d’un candidat pour le poste de Premier ministre serait pour l’heure soutenue par le le PS et le PCF.