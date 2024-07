NFP : Comment le nom d’Huguette Bello est arrivé au centre des débats

Les partis qui composent le Nouveau Front populaire devenu l’alliance la plus représentée à l’Assemblée nationale au lendemain des élections législatives s’écharpent depuis le début de la semaine au sujet du nom du Premier ministre qui sera proposé pour former le nouveau gouvernement.

En fin de semaine, celui d’Huguette Bello a été cité et cette hypothèse a pris de l’ampleur au fil des heures. Une partie du Nouveau Front populaire a insisté auprès des Socialistes pour que cette proposition soit acceptée, en vain. Un accord global n’a pas encore été trouvé.

Mais comment Huguette Bello s’est-elle retrouvée au cœur des discussions ?

La carte secrète du PCF

Le nom de la présidente de Région a été cité pour la première fois derrière les portes closes d’une réunion entre les membres du Nouveau Front populaire dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est vers 1h30 du matin, alors que les négociations s’enlisent, que Fabien Roussel évoque l’hypothèse Huguette Bello, relate Le Monde.

LFI et le PS n’arrivaient pas à s’accorder, Les Verts ne voulaient pas se positionner. Le PCF est prêt à accepter une candidature socialiste, mais finit par taper du poing sur la table et menacer de ne soutenir aucun des deux grands partis.

Cécile Duflot (Verts), Christophe Robert, délégué de la Fondation Abbé Pierre et Huguette Bello sont les trois alternatives évoquées. Jean-Luc Mélenchon aurait alors appelé la présidente de Région pour la consulter, indique Le Monde.

Fabien Roussel (PCF) et Marine Tondelier (EELV) ont par la suite aussi contacté Huguette Bello.

Un demi-consensus

Avoir la présidente de Région en Première ministre et non un candidat encarté LFI permettrait aux communistes de se maintenir à l’Assemblée nationale et aux frondeurs des Insoumis de revenir au bercail. Mais pour les Socialistes, Huguette Bello, qui figurait sur la liste LFI aux Européennes et qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle, serait trop proche des Insoumis

Pour le fondateur de LFI, Huguette Bello pourrait être une figure déterminante pour régler le conflit en Kanaky-Nouvelle Calédonie. Il a aussi assuré que la France est à “l’ère des femmes. Une femme racisée et la nouvelle France racisée”, a-t-il indiqué lors d’une conférence vendredi soir.

Le PCF et LFI sont d’accord. Mais le Parti socialiste ne voit pas cette proposition comme celle du consensus. Huguette Bello est presque une candidate LFI déguisée.

LFI et le PS ont tous les deux affirmé avoir les Verts de leur côté. Pour autant, les Ecologistes ont précisé samedi soir n’avoir pris aucune position sur l’hypothèse Huguette Bello.

Suite au conseil national du Parti socialiste qui s’est achevé dans la nuit de samedi par un “ni oui, ni non”, LFI devrait tenir une réunion ce dimanche pour décider de la marge à suivre pour les prochains jours.

Huguette Bello, Première ministre ? C’est loin d’être fait, mais le feuilleton n’est pas encore terminé.