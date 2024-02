Monsieur Melchior, 50 000 euros pour sortir les gens de la rue

Nous voici, 22 jours après le passage du cyclone, après les inspections et les constatations des dégâts, désormais, notre préoccupation se porte sur le coût des légumes ou sur les subventions.

Cependant, une partie de la population a été dramatiquement touchée, 3 vies se sont éteintes dans l’indifférence, sur le trottoir, dans l’ombre de l’anonymat. Ces personnes sont nos frères et sœurs sans-abri, parfois avec des enfants. Ce sont des compatriotes parmi les plus pauvres, qui ne possèdent absolument rien mais qui ne font pas de bruit et ne se plaignent pas.

J’ai attendu en espérant une annonce du président du Département ou de ses conseillers départementaux, mais jusqu’à présent, c’est le silence total.

Je me pose alors cette question : où sont ceux qui ont exploité la misère et la maladie pour être élus conseillers départementaux ? Où sont-ils aujourd’hui ? Certes, on les voit souvent à Paris, à l’antenne départementale et ailleurs.

Que dire de leurs promesses ? « Si je suis élu, il n’y aura plus un seul SDF à Saint-Paul » C’est un triste constat sur notre monde, où des individus s’enrichissent et accèdent au pouvoir grâce à la misère et à la maladie d’autrui, exploitant ainsi leurs propres frères du monde d’en bas.

Monsieur MELCHIOR, je n’ai pas l’intention de vous accabler, car nous sommes tous, d’une manière ou d’une autre, responsables de la propagation de la pauvreté à La Réunion. Cependant, votre compétence principale et obligatoire (si mes informations sont correctes), c’est de gérer, voire éradiquer, la pauvreté.

Qu’attendez-vous pour ériger des abris de jour et de nuit pour ces familles ? Trois morts ne suffisent-ils pas ? Trois êtres humains sont décédés dans les rues, exposés à la pluie et au vent. S’il vous plaît, tendez la main à ces sans-abri. Érigez des structures d’accueil, des abris qui ne vous coûteront pas plus de 50 000 euros. Des projets sont en place dans toutes les communes. Collaborez avec les CCAS, ils ont des terrains disponibles. Les maisons de solidarité de jour, les centres d’accueil d’urgence, les foyers pour femmes en détresse ne suffisent pas. Dans ce département, il n’y a rien pour aider les SDF à sortir de la rue.

En tant que bénévole la nuit auprès de ces personnes, je peux affirmer qu’il y a de plus en plus de Réunionnais SDF, et cela est dû à plusieurs causes. Certains ont sombré dans l’alcool, d’autres ont perdu leur emploi, et d’autres encore font face à des problèmes psychologiques et se sont retrouvés dans la rue.

Ceux qui pensent qu’en cas d’alerte rouge, il suffit de les orienter vers des centres d’hébergement pour les sauver ont une méconnaissance de cette population qui vit parfois depuis des années sur le trottoir. En métropole, des SDF meurent chaque année parce qu’ils refusent les centres d’urgence en hiver. Ce problème est complexe car chaque cas est unique, ces personnes ne se dirigent pas spontanément vers des abris existants en raison de leurs états psychologiques et des pathologies comme la schizophrénie, la paranoïa, etc.

Un SDF a besoin de temps pour s’attacher à un lieu, un environnement, un local. Il faut lui accorder une totale liberté tout en mettant à sa disposition un lieu qu’ils s’approprieront lentement avec le temps.

Croyez-moi, Monsieur MELCHIOR, ce sont des individus très attachants, il est impératif de les aider, de construire ces abris simples et adaptés pour que ces personnes retrouvent confiance et stabilité. Avec un budget avoisinant les 2 milliards d’euros chaque année, vous pourriez allouer 200 000 euros pour atteindre, d’ici la fin de votre mandat, 12 structures largement suffisantes pour les 24 communes de l’île. Il suffit de réduire les voyages de vos conseillers, de supprimer les cocktails et ces repas qui accompagnent chaque commission permanente.

Repensez, révisez votre politique contre la pauvreté, s’il vous plaît.

En agissant ainsi, Monsieur Melchior, vous pourrez un jour raconter à vos enfants que vous avez contribué à sauver des vies et à sortir des familles entières de la rue. Vous aurez la conscience en paix.

Sinon, face aux prochaines victimes, vous ne pourrez prétendre que vous ne connaissez pas.