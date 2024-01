Météo : Un temps gris prédomine sur la majorité de l’île

Le bulletin de Météo France Réunion :

En cette fin de nuit, des averses arrosent les zones allant de Saint-Pierre à Saint-Benoit alors qu’ailleurs le ciel est plus clément. Le département se réveille avec des conditions similaires et donc un temps lumineux, exception faîte des flancs du volcan où persistent grisailles et humidité.

Au fil des heures, les nuages de pente prennent possession des lieux et dès la fin de matinée, c’est un temps gris qui prédomine sur la majorité de notre île. De nouvelles averses, localement soutenues, se déclenchent alors dans les hauts, plus fréquentes et plus marquées sur l’Est et le Nord-Est ainsi que dans les alentours du volcan. Des éclaircies résistent tout de même sur le littoral notamment vers les plages de l’Ouest.

La chaleur reste de mise avec des températures qui atteignent 28 à 32°C sur le littoral, 28°C dans Cilaos et flirtent avec les 20°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent de Sud perd un peu de sa vigueur mais remonte jusqu’au Port avant la fin de matinée en prenant une composante Sud-Ouest où les rafales peuvent atteindre 40 à 50 km/h. C’est un régime de brises qui prédomine sur la façade Est du département.

La mer est généralement agitée sauf sur le Nord et le Nord-Ouest où elle est peu agitée. Une houle de Sud, voisine de 1 mètre 50, déferle dans l’Ouest et le Sud alors qu’une houle d’alizé, également vers 1 mètre 50, affecte la côte orientale.