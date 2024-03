Météo : Un soleil prédominant sur le littoral

Le bulletin météo :

En début de journée, le ciel est peu nuageux ou légèrement voilé par des nuages d’altitude inoffensifs dans l’Ouest du département. Les nuages sont plus nombreux en direction de l’Est où quelques ondées sont encore possibles en début de journée. En matinée, sur une large moitié Ouest, le temps est clément avec un soleil prédominant mais à l’Est, les nuages matinaux prennent rapidement de l’embonpoint pour donner un peu plus tard quelques averses sur les pentes du volcan et les environs de Takamaka. Vers la mi-journée, les nuages de pente prennent alors possession de l’ensemble du piémont, de petites averses s’en échappent par moments mais restent de faible intensité. Les sommets bénéficient d’un temps clément et les plages de l’Ouest également. Le ciel évolue assez peu l’après-midi avec une couverture nuageuse toujours assez dense dans l’intérieur, seuls quelques sommets ont la tête hors des nuages. De rares averses se produisent à mi-pente.

L’alizé d’Est à Sud-Est se maintient et souffle en pointes autour de 50 à 60 km/h. Les rafales s’étendent de Champ Borne à Saint-Denis et de Saint-Philippe à la Pointe au Sel. Les brises sont bien en place dans l’Ouest.

Les températures maximales s’échelonnent entre 27 et 32°C sur la frange littorale d’Est en Ouest. On attend 28°C dans Cilaos et 19 à 21 °C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

La mer est peu agitée dans le Nord-Ouest et agitée partout ailleurs avec le déferlement d’une houle d’alizé légèrement supérieure à 1 mètre 50.