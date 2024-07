Météo : Soleil en matinée, nuages en cours de journée

Le soleil est présent dès le lever du jour sur une large moitié Ouest du département. Ailleurs, de Salazie à la Plaine des Palmistes jusqu’à la région du volcan, il faut encore compter sur la présence de nuages porteurs parfois de petites précipitations. Au fil des heures de la matinée, les éclaircies reviennent et les ondées sont plus discrètes.

Cet après-midi, pas de grand bouleversement, les éclaircies deviennent plus discrètes dans les Cirques et sur le relief en général avec quelques gouttes possibles ici ou là. Quoi qu’il en soit, rien de bien significatif!

Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 20°C à Cilaos et 14°C au Maïdo ou au volcan.

Le vent s’oriente au secteur Nord-Est sur les côtes exposées du Nord-Ouest ainsi que vers Saint-Philippe avec quelques rafales comprises entre 50 et 60km/h. Quelques pointes sur les sommets et crêtes exposées sont toujours à craindre en matinée mais sans dépasser les 60km/h. Ailleurs, le vent est faible et les brises prédominent.

La mer est souvent agitée mais forte vers le Sud sauvage. A noter la présence d’une houle de Sud dans l’Ouest et le Sud et d’une houle d’alizé dans l’Est, toutes deux comprises entre 1 mètre 50 et 2 mètres. La mer est croisée sur le Sud sauvage.