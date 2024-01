Météo : Pluviométrie en baisse voire quasi inexistante ce dimanche

Ce dimanche, la pluviométrie sera en baisse voire quasi inexistante. Il n'y a d'ailleurs plus de vigilance en cours.

Le bulletin de Météo France Réunion :

Le temps est calme sur l’île malgré une présence nuageuse assez conséquente par endroit. Les éclaircies privilégient les secteurs de St-Pierre, les cirques ou les sommets comme le volcan. Au fil des heures, les nuages de pentes glissent vers le littoral nord entre St-Paul et St-André. On notera une pluviométrie en baisse ou quasi inexistante sur l’île, tout au plus quelques farines dans les hauts.

Les températures maximales avoisinent 30 degrés .

L’alizé de Sud-Est souffle en rafales de 50 km/h sur les littoraux sud-ouest et nord-est. Un vent de Sud rentre à nouveau sur les plages de l’ouest.

La mer est agitée mais forte en début de journée dans le sud, en présence d’une houle de secteur sud en phase d’amortissement.