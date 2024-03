Météo : Encore quelques gouttes, mais les éclaircies font leur retour

Ce mercredi, Météo France annonce la fin des averses, même si quelques pluies localisées vont toucher l'Est et les Hauts en matinée. Les nuages de pentes seront bien là, mais le soleil fait son retour au fil de la journée.

Le bulletin météo :

En matinée, à l’Est d’une ligne s’étendant de Saint-Denis à Saint-Philippe, circulent des averses associées à des passages nuageux assez nombreux. Les plus fortes intéressent les contreforts Est du Volcan, ou encore le secteur de Takamaka. Dans une moindre mesure, des nuages porteurs de faibles ondées intéressent le littoral Ouest, notamment vers Saint-Leu. Ailleurs les éclaircies dominent et le temps est sec.

En cours de matinée, les nuages prennent l’assaut des pentes et envahissent progressivement l’intérieur pour finir par y déverser quelques averses tout au plus modérées. Ces précipitations finissent leur course en cours d’après-midi sur les côtes s’étirant du Port au chef-lieu.

Les éclaircies les plus belles sont localisées entre la Pointe au Sel et le Sud Sauvage.

L’alizé accélère sur les côtes exposées des rivages Nord et Sud, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. Ces pointes intéressent notamment le chef-lieu ou la Grande-Chaloupe pour le Nord, et peuvent temporairement atteindre le Port en journée; alors que dans le Sud ces accélérations, d’abord cantonnées vers Saint-Joseph, gagnent progressivement vers Saint-Pierre puis la Pointe au Sel en flirtant localement avec les 65 km/h.

Au meilleur de la journée, le mercure s’échelonne de 29 à 32°C sur le littoral et est voisin de 18°C au Pas de Bellecombe-Jacob.

La mer est tout au plus agitée, et même peu agitée à l’Ouest.