Météo : Des éclaircies avant un week-end maussade

Bulletin de Météo-France :

La tendance de ce début de week-end est à l’amélioration même si la masse d’air reste encore humide.

Le vent de Sud continue d’apporter quelques rares averses tôt le matin sur la côte sud et les premières pentes (entre Saint-Louis et Saint-Philippe), ailleurs le réveil est plutôt lumineux avec un vent qui souffle le long des plages de l’Ouest en matinée.

Dans l’après-midi, le ciel se bouche un peu partout dans les Hauts avec des averses éparses, sans cumul significatif. Les éclaircies se font plus présentes sur le bord de mer dans les environs de Saint-Pierre, de belles périodes ensoleillées se maintiennent près des plages. Le temps demeure agréable vers Bras Panon ou Sainte-Suzanne.

Le vent de Sud à Sud-Est affiche des valeurs de 40 à 50 km/h entre Saint-Leu et Saint-Gilles, et entre Sainte-Rose et Saint-Suzanne, en atténuation en fin d’après-midi.

La mer est agitée sur le Nord, forte sur l’Ouest, le Sud et le Sud-Est au déferlement d’une houle de Sud-Sud-Est voisine de 2 mètres 50 vers la Pointe des Aigrettes, 3 mètres à 3 mètres 50 ailleurs.

Prévisions pour le dimanche 28 janvier :

Le début de journée est relativement correct avec tout de même des nuages mais peu de pluie. Il faut en profiter car le département est soumis par la suite à une dégradation météorologique. A la mi-journée, la nébulosité est importante et le soleil quasi-absent. Des pluies et averses se déclenchent et elles sont modérées à assez fortes dans les hauts.

Le vent de sud-sud-est est modéré sur les façades ouest et est de notre île. Il est faible ailleurs mais il a tendance à se renforcer l’après-midi. Des rafales d’une cinquantaine de km/h se mesurent alors du côté de l’ouest.

La mer est agitée à forte avec une houle de sud-sud-est voisine de 2,5 mètres.