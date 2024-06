Météo à La Réunion : Un week-end d’été pluvieux avant le retour de l’hiver

Météo France annonce des conditions humides samedi et dimanche ainsi que des températures élevées avant un retour de l'hiver et une baisse des températures la semaine prochaine. Une vigilance jaune fortes pluies et orages est en vigueur dans le Nord et l'Est au moins jusqu'à samedi après-midi.

Le week-end s’annonce gris, pluvieux et peut-être même orageux à La Réunion. Météo France explique que le département est concerné par un flux de nord-est à nord chaud et humide depuis vendredi. Des conditions déjà humides qui préfacent l’arrivée d’une bande frontale nuageuse qui va aborder l’île dans le département et apporter des averses intenses sur le Nord-Est et un temps maussade sur toute l’île jusqu’à dimanche.

L’épisode venteux s’atténue et va laisser donc laisser la place à la pluie ce samedi. Une vigilance fortes pluies et orages concerne les zones Est et Nord pour une grande partie de la journée. Le risque orageux est limité, mais les pluies pourraient être soutenues dans le secteur. À noter que le soleil sera aux abonnés absents dans l’Ouest et le Sud. Les passages pluvieux y seront plus rares et plus faibles.

Météo France qualifie le temps de « quasi estival » dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il a fait particulièrement et anormalement chaud depuis quelques jours. La température au Port n’est pas passée sous les 25.0°C dans la nuit de jeudi à vendredi, un record mensuel de chaleur nocturne pour un mois de juin. Ce vendredi à la mi-journée, le thermomètre a flirté avec les 29-30°C sur tous les littoraux Ouest et Sud.

Dimanche sera une journée de transition. Le ciel sera gris et des pluies, plus légères, sont encore attendues dans le Nord et l’Est. Les éclaircies seront plus nombreuses dans l’Ouest. Mais l’impression de mauvais temps va dominer.

Les prévisionnistes s’attendent à un début de semaine plus clément et une baisse des températures. Elles devraient d’ailleurs passer sous les normales de saison en milieu de semaine.