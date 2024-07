Météo à La Réunion : Un lundi ensoleillé

Les prévisions de Météo France pour le lundi 8 juillet

La matinée est très ensoleillée et agréable sous un ciel la plupart du temps clair à peu nuageux sur l’ensemble du département.

A partir de la mi-journée, le ciel devient de plus en plus nuageux sur une bonne moitié sud, mais également sur les pentes de l’est et du nord, mais dans une moindre mesure. De faibles pluies et averses se déclenchent de l’Étang-Salé à Saint-Philippe en remontant vers Sainte-Rose et dans l’intérieur comme vers le Tampon et les Makes. Le sommet du volcan reste au-dessus de ces nuages, à l’image de toutes les hauteurs au-dessus de 2.000 mètres environ.

Les températures maximales sont voisines de 24 à 27°C sur le littoral, 16°C environ au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo, et 19 à 22°C dans les cirques.

Le vent de Sud s’accélère de la Pointe au Sel à la Pointe des Galets et vers Sainte-Rose avec des rafales d’une cinquantaine de km/h au cours de cet après-midi.

La mer est peu agitée à agitée avec l’arrivée d’une houle de Sud-Ouest qui s’amplifie vers 1 mètre 50 la nuit prochaine.