Météo à La Réunion : Le retour du mauvais temps ce week-end

Les conditions météorologiques devraient se dégrader à partir de samedi après-midi à La Réunion. Des pluies vont entrer par l'Est et concerner une grande partie de l'île en début de week-end. Le temps maussade devrait s'installer durant la journée de dimanche.

Le week-end devrait à nouveau être humide à La Réunion. Les premières pluies sont attendues à l’Est d’une ligne Sainte-Suzanne/Saint-Joseph dès vendredi soir avec des averses parfois intenses dans le Sud Sauvage. Le ciel sera clément pour la fête de la musique dans l’Ouest et nuageux, mais pas menaçant dans le Nord.

C’est dans la journée de samedi que les conditions vont véritablement se dégrader à La Réunion. Le temps s’humidifie rapidement en cours de matinée par l’Est du territoire avec une couverture nuageuse qui se densifie au fil des heures. Elle s’accompagne de faibles précipitations en matinée, mais elles deviennent plus fréquentes et plus intenses dans l’après-midi, surtout dans l’intérieur du territoire.

Le soleil ne brillera que sur les littoraux Nord et Ouest. Le temps sera donc assez maussade sur le reste de l’île.

La journée de dimanche devrait être assez similaire. Le ciel sera chargé, mais les averses seront moins intenses que la veille.