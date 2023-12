Mer Rouge : CMA CGM va augmenter son trafic dans le canal de Suez

Dans un communiqué en date du 26 décembre, la compagnie maritime marseillaise CMA CGM indique envisager « d’augmenter de façon progressive le transit de [ses] navires par le canal de Suez » en assurant avoir « mis en place des mesures préventives pour assurer la sécurité des équipages, des navires et de leurs marchandises ».

Si le groupe français, qui possède un hub de transbordement dans le port réunionnais de la Pointe-des-Galets, reste prudent dans sa communication, cette annonce semble toutefois confirmer que la stratégie de sécurisation de la mer Rouge via l’opération Prosperity Guardian, placée sous commandement militaire américain, est en passe de rassurer les compagnies maritimes. Celles-ci étaient contraintes de dérouter une partie de leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance pour contourner les attaques de drones des rebelles Houtis venus du Yémen.

Avant CMA CGM, l’armateur danois Maersk avait déjà fait part de son intention de reprendre progressivement ses routes maritimes habituelles. Ces derniers jours, le Pentagone a clairement ciblé l’Iran comme responsable de la crise du canal de Suez et les forces armées américaines dépêchées dans le sud de la mer Rouge communiquent volontiers sur les pertes occasionnées aux rebelles houtis.

U.S. assets, to include the USS LABOON (DDG 58) and F/A-18 Super Hornets from the Eisenhower Carrier Strike Group, shot down twelve one-way attack drones, three anti-ship ballistic missiles, and two land attack cruise missiles in the Southern Red Sea that were fired by the… pic.twitter.com/vRQ5e6Au6d

