Mer Rouge : Deux nouveaux tankers visés par des drones de rebelles houthis

Un pétrolier gabonais battant pavillon indien, le MV Saibaba, ainsi que le tanker norvégien MV Blaamanen ont été visés par des tirs de missiles ballistiques attribués à des Houthis, indique l’US Naval Force Central Command dans un communiqué publié sur le réseau social X ce dimanche matin.

Un navire américain, l’USS Laboon, qui patrouillait dans les eaux internationales du sud de la mer Rouge dans le cadre de l’opération Prosperity Guardian, a répondu à deux appels de détresse et a détruit quatre drones sans que les deux tankers ne soient touchés, assure le commandement américain.

Il s’agit des 14e et 15e attaques recensées depuis l’ouverture des hostilités le 17 octobre dernier dans cette zone stratégique pour le transport maritime via le canal de Suez. Hier matin, le chimiquier japonais MV Chem-Pluto avait cette fois été visé et touché (sans faire de victimes) alors qu’il naviguait en mer d’Arabie, à environ 350 km des côtes indiennes du Gujarat, indique Le Monde.

Lundi, l’attaque d’un tanker norvégien transportant de la biomasse liquide à destination de La Réunion a réveillé la crainte d’un impact sur les coûts de transport maritime. Si le préfet Jérôme Filippini a réuni une cellule de crise vendredi, il a appelé à ne « pas surréagir » aux effets de la crise du canal de Suez.

On December 23 two Houthi anti-ship ballistic missiles were fired into international shipping lanes in the Southern Red Sea from Houthi controlled areas of Yemen. No ships reported being impacted by the ballistic missiles.

Between 3 and 8 p.m. (Sanaa time), the USS LABOON (DDG… pic.twitter.com/jcBisbXBaS

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 24, 2023